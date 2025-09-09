Velvet szydzi z mężczyzn
Skandaliczny post sugerujący, że mężczyźni masowo nie myją przyrodzenia. Facebook nie widzi problemu. Wyobraźcie sobie, jak szybko spadłaby z rowerka analogiczna treść traktująca o kobietach i niemyciu waginy.swiety_spokoj
Ja bym dodatkowo zapytał, "Ile z tych feministek ma w domu bidet?".
A REKLAMY NA SMRÓD Z GNOJA TO JESZCZE NIE SŁYSZAŁEM I KTO TU NIE WIE ŻE TRZEBA SIĘ MYĆ?
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
A nie czekaj
@yolantarutowicz: Może pisze z doświadczenia o tym nie myciu siura?
Dwóch zawsze ich jest. Nie mniej, nie więcej. Ten kto wymyślił i ten kto to zaakceptował.
Właściciel Velvet - Partners Group
zarzucanie w niesmaczny sposób że ktoś ma brudnego siura to całkiem ciekawy i oryginalny pomysł na pozyskanie klientów xD
velvet - ja już od was nic nie kupię ;)