Tak tylko przypomnę, że z innych źródeł:

Malinkiewicz nie odkryła ogniw perowskitowych. Ona tylko opracowała jeden materiał i technologię wytwarzania pracując w mocno rozwijanej dziedzinie nauki. Inni byli wcześniej i szli w inne strony.

Prezentując ogniwa technologia miała być już dobrze dopracowana, w pełni skalowalna i prawie gotowa do implantacji.

Po iluś tam latach, w żaden sposób nie udało się produkować dużych powierzchniowo ogniw. (A ludzie raczej spodziewają się, że i tak lepiej robić małe Pokaż całość