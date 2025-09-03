Chińczycy kupią polską spółkę wraz z jej technologią?
To miał być przełom w branży związanej z odnawialnymi źródłami energii. Patent polskiej firmy szybko zyskał światowe uznanie. Przedsiębiorstwo zamiast się rozwijać stanęło na skraju bankructwa. Wypracowane przez nią rozwiązania mogą zostać przejęte przez inwestora z Chin.FXMAG
Komentarze (23)
Malinkiewicz nie odkryła ogniw perowskitowych. Ona tylko opracowała jeden materiał i technologię wytwarzania pracując w mocno rozwijanej dziedzinie nauki. Inni byli wcześniej i szli w inne strony.
Prezentując ogniwa technologia miała być już dobrze dopracowana, w pełni skalowalna i prawie gotowa do implantacji.
Po iluś tam latach, w żaden sposób nie udało się produkować dużych powierzchniowo ogniw. (A ludzie raczej spodziewają się, że i tak lepiej robić małe
coś jak "sowieci zakazali FSO produkować dobrych samochodów"
Po prostu by go wyśmiano.
Z kobietami jest inaczej.
Organizacje rządowe, korporacje, banki itd uwielbiają chwalić się wsparciem NAUKOWCZYŃ.
Ale oni finalnie NIC konsumentom nie zaoferowali. Szukali frajera który nie znając szczegółów technologii i jej wad weźmie na siebie całe ryzyko.
A wystarczyłoby wepchnąć na rynek jakiekolwiek demo. Choćby panele turystyczne. Idę o zakład, że mieliby większe zainteresowanie ze strony b2b.