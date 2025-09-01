mStłuczka już w mObywatelu. Koniec papierowych formalności po kolizji drogowej
Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza mStłuczkę . Od 1 września br. najważniejsze formalności po zdarzeniu drogowym, czyli spisanie oświadczenia i zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi, można załatwić przez aplikację, bez papieru i z taką samą mocą prawną, jak w przypadku papierowych dokumentów.kkecaj
@razor172: ale i tak masz dobrze, bo możesz go sobie od razu sprawdzić w mPrawo jazdy w zakładce Punkty karne oraz Mandaty.
Niestety firmy ubezpieczeniowe się wycwaniły i dopóki sprawca nie potwierdzi tego że jest sprawcą to nie wypłacają odszkodowania. A kto pracuje w korpo ten wie ile czasu zajmuje obieg korespondencji w dużych firmach.
Ciekawe rzeczy słyszę bo większość ciężarówek jest w leasingu a mimo to nikt nie wzywa policji do szkody
@kornel-makuszynski: przecież na wypoku to pryszczate gimbusy lub jakieś piwniczaki bez prawka się wypowiadają pisząc bzdury xD
Rząd poprzedni stworzył problem który za obcierke parkingową albo za tak zwanego całusa na zderzaki dostajesz zaporowe punkty + mandat.
@hamerpl92: Leasing i brak zasięgu to jest nisza. W przypadku leasingu i tak musisz wezwać policję jak jesteś poszkodowany bo papiery o przyznaniu się do winy (spowodowania szkody) musi podpisać właściciel... czyli bank (albo Policja).
Bardzo dobra funkcja, jak zwykle na początku będzie mało popularna ale na 100% zdobędzie popularność.
W mObywatelu powinna być też opcja
Czy lepiej wezwać policję jak wina oczywista i druga strona się przyznaje? Jak masz 1-3h to czemu nie. Może być też dłużej.
@ipkis123: w Łodzi 4h to absolutne minimum z tego co słyszałem.
Zróbmy może akcję " Co jeszcze dodać do apki mobywatel" ( ͡° ͜ʖ ͡°
@kkecaj: ale cyfrowo otrzymuje się powiadomienie natychmiast i ma się przewagę czasową żeby uniknąć gości w mundurach
Dzisiaj sprawca ci coś podpisze, a jutro zadzwoni że on gadał ze szwagrem i on jednak się nie czuje winny i chce do sądu.
Zawsze dzwońcie po policję.