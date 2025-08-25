Holandia. 17-latka zadźgana nożem przez imigranta, który dzień wcześniej...
... zgwałcił inną kobietę. Nastolatka wracała od znajomych gdy zauważyła, że ktoś ją śledzi. Została zabita gdy już dzwoniła na policję. Sprawca, 22, prawdopodobnie napadł też na trzecią kobietę.bnds
Kolejna dziewczyna zabita/zgwałcona w doskonale przewidywalnym schemacie. Podoba ci się to? Gdyby to był Polak to co wtedy? Tylko że Polacy np w Danii i wielu publikujacych dane krajach mają przestępczość na poziomie rdzennej ludności.
Ten kraj jest międzynarodowo i z Niderlandią ma coraz mniej wspólnego
@Michalius: ludzie ogólnie nie, ale Ty tak
@Michalius: wtedy by musiał uciekać do innego kraju bo znowu by żył w syfie, z którego uciekł.
17-letnia dziewczyna została zadźgana na śmierć podczas jazdy rowerem do domu, a podejrzanym jest 22-letni azylant, który kilka dni wcześniej miał dokonać gwałtu na innej kobiecie.
Ofiara i zdarzenie: 17-letnia dziewczyna wracała rowerem do domu w Delfzijl, w prowincji Groningen, gdy zauważyła, że jest śledzona przez mężczyznę. Zadzwoniła na policję, prosząc o pomoc, ale zanim funkcjonariusze dotarli na miejsce, została zaatakowana i zadźgana. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem.
Podejrzany:
Niebiali imigranci generuja straty dla gospodarek:
@one_man_army: na pewno juz sie narodzil
A ja się pytam kiedy zostaną postawieni przed sąd politycy którzy doprowadzili do tego syfu, oraz wszyscy ludzie zamieszani w proceder ściągania i legalizacji pobytu tym azylantom? Chcecie mi powiedzieć że nieznający języka przygłup z bambustanu bez problemu sam składa papiery o azyl lub pobyt terminowy?
To mała cena za potencjał różnych sposobów myślenia, wrażliwości, puli genetycznej.