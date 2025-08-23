Windows 95 ma 30 lat!
24 sierpnia 1995 roku w sklepach pojawił się Windows 95. Reklamowano go kawałkiem Start Me Up legendarnych Rolling Stones, obsługę systemu tłumaczyli Jennifer Aniston i Matthew Perry na kasecie VHS.Histmag
Kiedyś to były czasy...
A potem nadszedł windows 10 (tfu!) i trzeba było przejść na alternatywne systemy.
@paramyksowiroza:
Nie trzeba.
Ale niektórym systemy operacyjne się na mózg rzucają (innym np. samochody (BMW), kluby piłkarskie, ideologie LPG, religie (jehowi) itd. - duży wybór ), to wtedy tak. A widząc twój awatar należysz do tych którzy muszą, bo manifestujesz nam tu swoją przynależność :).
Owszem, siedzę na linuxie, ale opiekowałem się również kiedyś małym pingwinkiem.
Sprawdzając mój nick, łatwo odkryjesz, że miałem w życiu do czynienia z ornitologią.
Zresztą łatwo to zweryfikować, bo nierzadko udzielałem się na takim tagu.
A czy warto było przechodzić z win7 do
@Matylda_Megara: niby upgrade, ale jednak downgrade....
98-ka miała więcej zalet, po co komu w 2000 Windows Movie Maker czy Przywracanie systemu, skoro sprzęt był wciąż za
Po przesiadce z 3.1 robił różnicę.
Oczywiście Plug&Play... znaczy Plug&Pray doprowadzał do szału, BSOD śnił mi się po nocach a ograniczenia DOSowe po pewnym czasie biły po oczach.
Trzeba jednak przyznać, że pomimo wielu wad robił robotę.