Mój pierwszy PC był na 95, najbardziej pamiętam użeranie się z ręcznym instalowaniem sterowników z płyty i blue screenami. Jak sobie pomyślę to były chore czasy. Komp kosztowali pare średnich pensji, a po roku, góra dwóch, był przestarzały tak że nie dało się odpalić żadnej nowej gry ( ╥ ﹏ ╥ )