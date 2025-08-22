Dlaczego Polacy wciąż nie sprzątają po swoich psach? "Przepis nic nie wskóra"
"W Polsce głównym problemem jest brak poczucia wspólnoty. I to się przejawia nie tylko w zostawianiu psich kup na trawnikach i chodnikach, ale także w śmieceniu w miejscach publicznych, hałasowaniu czy prywatyzowaniu przestrzeni wspólnych w sposób nielegalny"Gazetapl_news
Komentarze (47)
problemem jest to, że co drugi Polak ma psa, jakaś mania posiadania psa, chociaż nie mają żadnych warunków, żeby go posiadać (małe mieszkania w bloku, brak jakichkolwiek parków w okolicy itd)
A jest tak samo jak z kierowcami. Gamoń we mundurze będzie potykał
No paanie tyle to nie, nie oczekujmy cudów.
Mandat 5k by skutecznie nauczył
@OkruszekBojowy: true. Z wlasnego doswiadczenia potwierdam - na okolo osiedla uliczki dojazdowe to byl jeden pas z------y po uszy, bo wiecie ">goscie< musza gdzies parkowac!" i "a gdzie mam parkowac?". Mimo ze na osiedlu miejsc w ch (tylko wykupione pod mieszkania), a jak ktos nie kupil mozna wynajac, albo poprosic bo mamy grupe z "hej potrzebuje miejsca parkingowego na
@Kibishi: psy generalnie maja prawo srac, problemem jest to ze ich właściciele po nich nie sprzątają.
No i jeszcze zależy gdzie. W głębi osiedla raczej sprzątają, ale jakiś boczny chodnik czy gdzieś na uboczu to już często mają wywalone.