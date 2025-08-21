Coli/Pepsi ZERO wzrośnie o ok. 3zł. "Opłata za kofeinę lub taurynę: wzrost z 0,10 zł do 1,00 zł o 900%. Opłata stała (za zawartość cukrów do 5g/100ml lub substancje słodzące): z 0,50 zł do 0,70 zł o 40%. Opłata zmienna (za każdy gram cukrów powyżej 5g/100ml): Z 0,05 zł do 0,10 zł o 100%."