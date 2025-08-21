Myśliwy zabił człowieka. Media: To syn jednego z najbogatszych ludzi w regionie
Podejrzany o zabójstwo z zamiarem ewentualnym myśliwy trafił na trzy miesiące do aresztu tymczasowego. Jak twierdzą media, jest to syn jednego z najbogatszych przedsiębiorców w regionie. Sąd Rejonowy w Lubartowie podjął decyzję w sprawie aresztu tymczasowego dla Sławomira A., który miał śmiertelnieKapitanTorpedal
Komentarze (59)
najlepsze
Przecież nie od dzisiaj wiadomo, że myśliwi to lekarze, prawnicy, policja, księża, posłowie i cała rządząca wierchuszka. TO jest prawdziwy układ uprzywilejowany.
Jak dla mnie to niech sobie ci myśliwi regulują populację jeśli faktyczne muszą, ale niestety przez leśnych dziadków nadal jest to traktowane jak rozrywka dla uprzywilejowanych.
Jest cały odcinek "Czterdziestolatka" o tym
Dokładnie. To kandal, że go puścili wolno i dopiero po interwencji prokuratura zainteresowała sie sprawą. Do tego to mataczenie największych film wędliniarskich w Polsce. Ile to milionów poszło aby zabójca nie poszedł siedzieć?
Pytam bo nie znam dokladnie sprawy, ale na podstawie twojej wypowiedzi poczyniłem pewne założenia.
Zgadzam się, że trzeba patrzeć policji i całej reszcie na rece w tej sprawie. Ale nie ma co jakiejś krucjaty robic w stosunku
Masz, tutaj typ z 40m pomylił kawał chłopa z dzikiem:
https://radomsko.naszemiasto.pl/mysliwy-zastrzelil-czlowieka-myslal-ze-to-dzik-akt/ar/c1-7518613
tu masz finał sprawy:
https://www.fakt.pl/pieniadze/prawo/zastrzelil-czlowieka-bo-myslal-ze-to-dzik-wyrok-wielu-z-was-zaszokuje/v5m1rh5
Tak wygląda przeważnie ta męska przygoda na polowaniu. Siedzą tłuściochy na tych ambonach, często pijane i czekają aż im się coś w dali nawinie pod lufę XD. Cóż za adrenalina. Dawniej to przynajmniej nagonka była, psy tropiące, trzeba było nauczyć się rzucić włócznią lub z łuku, a teraz wystarczy mieć kasę by załatwić sobie spluwę, odzież z kamuflażem by
@fantazm: No nie do końca. Po prostu wywalasz worek marchewki pod ambone i czekasz aż coś głodnego przyjdzie. Strzelanie na odległość większą niż 5m zwykle kończy się zastrzeleniem człowieka ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@row_marsjanski: Typowe, dosyć bełkotliwe narzekanie dla narzekania xD Puścić
może to nie był przypadek?
BTW 0:19 nie powinno mieć miejsca