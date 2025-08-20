Przecież mamy tu największych steamowych gojów, brandzlujących się do kolekcji kafelków w apce - BO ICH STAĆ.

Większość krajów z zarobkami podobnymi do naszych ma niższe ceny bo wiedzą że ludzie albo kupią tanio - albo w ogóle. U nas kupią za wszelką cenę. Tak gry, jak elektronikę czy samochody. Frajerów trzeba ebać, uchać i na nich zarabiać. Dobranoc