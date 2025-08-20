Ceny gier wideo w Polsce są niemal najwyższe na świecie
Polscy gracze płacą za gry wideo jedne z najwyższych cen na świecie, często przewyższające te w krajach o większej sile nabywczej, jak Niemcy czy USA. Tylko dlaczego?PKB24_PL
Większość krajów z zarobkami podobnymi do naszych ma niższe ceny bo wiedzą że ludzie albo kupią tanio - albo w ogóle. U nas kupią za wszelką cenę. Tak gry, jak elektronikę czy samochody. Frajerów trzeba ebać, uchać i na nich zarabiać. Dobranoc
Artykuł mowi konkretnie o steamie. Steam ma swoj przelicznik walut zeby ulatwic wydawcom wycenianie gier, po co sprawdzac i ustalac mase kursow skoro steam moze "wygenerowac" cene gry za ciebie itp
Problem w tym, ze steam swoj przelicznik odswiezyl kiedy w polsce mielismy kryzsys, inflacje i mega slaba zlotowke, do tego polska dowalila 23% vatu na
"Polacy kochają stare auta, małe mieszkania i drogie gry, taka jest prawda"
Przestałem grać po czasach Playstation2, bo nie podobały mi się późniejsze zmiany. Okrojone wersje gier/ brak wersji pudełkowych z dodatkami za $$$ i płacenie abonamentu za grę po sieci. Zmiany były możliwe, bo gracze na nie pozwolili...
A ja zamiast grać siedzę sobie teraz na wykopie i dzięki temu zaoszczędziłem mnóstwo