Dodam ciekawostkę, o której nawet straż miejska nie wie:

Gdy parkujemy na chodniku, to nie trzeba zostawiać 1.5m przejścia dla pieszych. Po prostu sam chodnik musi mieć minimum 1.5m



Art. 47. 1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu

samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;