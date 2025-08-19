Utrudnianie ruchu
Straż Miejska w Warszawie tygodniami nie podejmuje interwencji wobec wraków stojących na chodniku mimo zgłoszeń, znaków i przesłanek. O policji nawet nie wspominam. Sytuacja diametralnie zmienia się, gdy wrak pojawi się na JEZDNI. Chcesz wesprzeć moją działalność? Zajrzyj tutaj: https://patronite.plmaria_kiribati
- #
- #
- #
- #
- #
- 56
- Odpowiedz
Komentarze (56)
najlepsze
Kierowca złapany na gorącym uczynku, reprezentuje butę "ja se będę stał". Stare, znałem.
@niecodziennyszczon: Janusze przepustowości przepchnęliby go z powrotem na chodnik.
Polacy muszą, no k---a muszą chociaż kawałkiem auta zakotwiczyć na chodniku, bo inaczej to im chyba auto samo gdzieś odjedzie.
@CheSlaw: na mnie akurat nikt jeszcze w takiej sytuacji nie trąbił ani nie zwracał uwagi, ale śmiesznie mój pojazd wygląda jak wszyscy zakotwiczeni na chodniku, a ten jeden sobie legancko stoi cały na jezdni. ( ͡°
Gdy parkujemy na chodniku, to nie trzeba zostawiać 1.5m przejścia dla pieszych. Po prostu sam chodnik musi mieć minimum 1.5m
Art. 47. 1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu
samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
o kurde, tego nie wiedziałem, czyli masa SUVów i busów nie może tak parkować, to BMW X5 w najlżejszej wersji ma DMC 2600kg
@Hirmaniusz: źle to czytasz, bo tu chodzi o parkowanie jedną osią lub bokiem, a na filmie jest kwestia parkowania dwoma osiami całego pojazdu. Gdyby pojazd z filmu był zaparkowany jedną osią (czyli prostopadle), albo bokiem na jezdni i bokiem na chodniku to SM dawno by go odholowała w imię Świętej Przepustowości.
@Yelonek: Na juwenaliach w Krakowie regularnie palono takie wraki lub w 4ch takie coś
https://youtube.com/shorts/ba5f8gjn2oY?si=9_CcYpchFCmDSlq3