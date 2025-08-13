10-latek ratuje tonącego 5-latka! Bohaterska akcja na kąpielisku
"Jego działanie było dojrzałe, odpowiedzialne i godne najwyższego uznania" - podkreślają policjanci. Niebezpieczeństwo jako pierwszy dostrzegł 10-letni chłopiec, który również przebywał w wodzie. Bez chwili wahania podpłynął do tonącego malca, wyciągnął go na brzeg i przekazał matce.ZobaczLink
Raz w życiu miałem dwójkę małych dzieci pod opieką na cały dzień i nigdy w życiu nie będę krytykował rodziców, którzy nie są w stanie zawsze przypilnować dzieci. Na chwile straciłem uwagę i zaraz dzieciak zaczął się bawić w chowanego bez poinformowania mnie o tym a ja miałem prawie
Czyli zwrócił go śmierci
@lubiecie żyjesz?