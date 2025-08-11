Wzrost cen za badania techniczne pojazdu od września. 149 zł.
We wrześniu zaczną obowiązywać nowe stawki za badania techniczne samochodów osobowych.HardWax
Komentarze (103)
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/45/UE
z dnia 3 kwietnia 2014 r.
w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep
To tak jakby otworzyć sklep z telewizorami i nakazać kilku milionom obywateli zakup przynajmniej jednego telewizora raz w roku pod groźba kary. A potem pozwolić "przedsiębiorcy" (tu bardziej by chyba pasowało urzędnikowi namaszczonemu przez państwo) żądać cen jakie sobie wymarzył.
Proponujemy, aby urealnienie za badanie techniczne samochodu osobowego wynosiło około 50 zł więcej, czyli wzrosło do kwoty 149 zł. Opłaty za inne rodzaje badań wzrosną proporcjonalnie - powiedział wiceminister.
Dodał, że nowe stawki powinny zacząć obowiązywać od września tego roku.
czy to przypadkiem nie oznacza że wtedy było k------o drogo i aktualnie kosztuje tyle ile jest warte?
Kto zarabia w okolicach 500zl na godzinę?
W dodatku kto ma klientów napedzonych pod przymusem przez państwo? Kilka milionów obywateli ma NAKAZ ZAKUPU TEJ USŁUGI MINIMUM RAZ W ROKU.
Dlaczego politycy się martwią tylko o to aby wyciągnąć jak najwięcej kasy z obywatela???
Dyrektywa Dyrektywa 2014/45/UE
Zobowiązuje kraje członkowskie do wdrożenia przepisów, pierwszy przegląd po 4 latach od rejestracji, każdy kolejny co dwa lata.
@caveflacon: Nie w każdym stanie. Ale jak komuś zrobisz kuku niesprawnym autem, to nie wypłacisz się do końca życia. Także bez manipulacji.
Wujek pewnie był za granicą innego województwa i się wymądrza.
Kiedyś znajomi mi tak się wymądrzał co nigdy w USA nie był, tylko zapomniał, że ja byłem.
No bo przeglądy robią prywatne firmy. A celem prywatnych biznesów jest zarobek. No i teraz jak jakiś diagnosta każdego gruza będzie uwalać no to zaraz dostanie łatkę "do niego nie jeździć" i raczej nie zarobi (wiem bo kiedyś miałem gruza). No więc utrzymuje się taka fikcja, że diagności udają że nie widzą, kierowcy
@vacu: Kiepskie to rozwiązanie. Jak stacje będą państwowe to może działać w drugą stronę i zacznie się uwalanie każdego gruza żeby tylko przyjeżdżał raz jeszcze (albo forsował 'ekologie' miedzy wierszami).
Jak nie wróci na tą stację to wróci na inną, również państwową,
Jak przy kontroli policji coś będzie źle, to co?
Wiadomo, mogą się tłumaczyć, że na kontroli było dobrze, a potem się zepsuło. Ale są takie rzeczy, że wiadomo, że w pół roku się nie zepsuło. Np. wytarte klocki hamulcowe. Można by tłumaczyć, że ktoś sobie wymienił na inne. Ale już np. przerdzewiała dziura w podłodze, to nie ma wytłumaczenia.
Musiałby być dwie
Skoro są kolejki do SKP to znaczy że interes kwitnie.
Należy też dodać, że sporo kupujących samochody jedzie na przegląd który jest płacony ekstra.
Ale ilokrotnie wzrosła ilość aut na mieszkańca? Skoro taka niska, nieopłacalna stawka, to czemu stawiacie stacje diagnostyczne na każdej ulicy?