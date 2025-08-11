Setki miliardów z UE spalone w Polsce na pozory innowacji
Od lat setki miliardów z UE przepalane są na pozorne projekty, podczas gdy prawdziwi innowatorzy duszą się w biurokracji. O tym, jak działa system dotacji w Polsce z perspektywy kogoś, kto próbował wykorzystać je do realnych badań.ObserwatorGospodarczy
Komentarze (34)
W państwie prawa wszystkie te Janusze teraz by miały nakaz zwrotu dotacji pobranych na bzdury, a urzędasy które to klepaly dostały by kary.
@ZolniezMordoru: ale dotacje nie są jedynie polską specyfiką.
Kto by pomyślał…
Z takimi rodakami, to Polska zewnętrznych wrogów nie potrzebuje.
Kto to państwo tworzy?
Kosmici czy Polacy?
Która grupa społeczna jest najbardziej aktywna w lobbingu, finansowaniu kampanii wyborczych przychylnych im partii politycznych czy samemu angażując się politykę na każdym szczeblu - Oczywiście że pciepciembiorcy posiadający kapitał, a kapitał to realna władza.