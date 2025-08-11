Przecież to dzieje się od 2004 roku, a polaczki dopiero teraz się obudziły. Są ludzie i organizacje których głównym źródłem utrzymania są dotacje na jakieś iluzoryczne innowacje i wcale nie jest ich mało. Unia Europejska wyhodowała sobie armię wiernych zwolenników bo ich życie dosłownie zależny od tego jak bardzo patologiczny i dysfunkcyjny mamy ustrój. Socjalizm jest niemoralny, a w połączeniu z demokracją to samonapędzający się obłęd.