"... This would involve scanning messages on users' devices before they are encrypted ..."



Problem w tym, że takie zabezpieczenia łatwo obejść - wystarczy użyć innej (albo "zcrackowanej" aplikacji), zaszyfrować wiadomość wcześniej albo przesłać dane w formie, której system nie rozpozna.



Ci, którzy naprawdę chcą coś ukryć, i tak to zrobią. Więc jedyny cel tej propozycji, to inwigilacja zwykłych obywateli na skalę niespotykaną wcześniej w europie.