No to chyba mówimy Baj Baj dla prywatności naszych rozmów w komunikatorach
bo do Października Łunia zaczyna skanować co mówimy prywatnie i publicznie TLDRZdenek_Smetana_150
Komentarze (107)
Problem w tym, że takie zabezpieczenia łatwo obejść - wystarczy użyć innej (albo "zcrackowanej" aplikacji), zaszyfrować wiadomość wcześniej albo przesłać dane w formie, której system nie rozpozna.
Ci, którzy naprawdę chcą coś ukryć, i tak to zrobią. Więc jedyny cel tej propozycji, to inwigilacja zwykłych obywateli na skalę niespotykaną wcześniej w europie.
@redou: Bingo (╭☞σ ͜ʖσ)╭☞
Czyli niby masz prawo i tajemnice ale jak napiszemy odpowiednie prawo to nie masz :D
Pytają tylko o pesel. A jak ktoś ma podejrzane interesy to sobie weźmie z generatora xD
W tekście stoi jak wół że to jest propozycja i w październiku będą debatować... ponownie bo już niejednokrotnie projekt został zaorany.
Czterodniowa
Zacznijmy od tego: kiedy niemiecki poseł do Parlamentu Europejskiego, Patrick Breyer, zażądał ujawnienia nazwisk osób stojących za tzw. Grupą Wysokiego Szczebla,
Sprawdzane będzie wszystko. Prywatne wiadomości, maile, zdjęcia i teksty w chmurach. Fajna ta Unia ( ͡º ͜ʖ͡º)
@Z_d--y_strzelec: Jeśli narzeczona będzie miała pindola, to nie.
Trzeba opuścić eurokołchoz, tyle w temacie
@siap_tiruriruri: Takim samym fikołkiem jakim tłumaczy się od lat takie rozwiązania: dla Twojego bezpieczeństwa.
Co się dziwić skoro i tak są programowalnymi biorobotami? Odrzucają własną kulture i duchowość a w zamian wybierają bylejakość oraz podsuwane wzorce które ich doprowadzają do zniewolenia/degeneracji xD
@KonserwatywnyMocny: Co to jest własna duchowość w kontekście Polski? Wmawianie 9 latkom że spożywają zaczarowane w chlebek mięso Izraelskiego skazańca z 1 wieku bo kiedyś Mieszko bał się niemieckiego cesarza więc ' Pani redaktur przyszli kazali podpisac my nie czytali i tera trza wierzyć"