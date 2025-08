Bogaty 31-latek w Porsche powoduje w niedzielę w Bydgoszczy wypadek, w szpitalu umiera 70-letni kierowca z auta, z którym się zderzył.

Jak ustalił reporter z TVP3 Bydgoszcz, sprawca prawdopodobnie uciekł. Brzmi znajomo?

W internecie znajdują się nagrania, na którym 31-latek swoim Porsche jeździł po mieście 170 km/h. Policjanci sprawdzają teraz, czy kierowca na nagraniu to na pewno ten sam od wypadku.Prokuratur przesłuchiwał już 31-latka, ale było to przed śmiercią poszkodowanego.

Dziś prokuratura informuje, że kierowca Porsche w przeszłości był karany 26 razy! Zapytaliśmy rzecznika Bydgoskiej policji, czy prawdą jest, że policjanci nie mogą ustalić miejsca przebywania sprawcy wypadku, ale odesłano nas do prokuratury. Prawdopodobnie 31-latek mógł uciec, choć prokuratura nie zakłada jeszcze takiego scenariusza i daje czas policjantom na doręczenie wezwania.



Źródło: TVP3 Bydgoszcz , FB Służby w akcji



#polska #prawo #wypadek #polskiedrogi #wydarzenia #kierowcy #prokutatura #patologia #policja