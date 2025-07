E tam, w Bolsce każdy każdego zgłasza za cokolwiek.

Zaczyna się przeważnie w przedszkolu od "Jesteś u Pani!" a potem ewoluuje w wersję wszelakie od policji, prokuratury, rozmaitych urzędów i innego dziadostwa dochodząc czasami nawet do Rydzyka i Prezydenta.



W 95% ludzie się błaźnią, bo nie wiedzą czym straszyć. Nie chcę im się nawet sprawdzić, gdzie daną sprawę możnaby było zgłosić, bo to wymaga myślenia.



A jak wiemy myślenie to niedobra jest, boli, kłuje w