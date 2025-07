Nie oszukujmy się - wprowadzenia Strefy Czystego Transportu w Krakowie chce tylko garstka aktywistów. Reszta ludzi jest przeciw albo bardzo przeciw albo ma to gdzieś. Jedynym plusem dla krakowian mogły być wpływy z SCT do miejskiej kasy, ale właśnie się okazało, że trafią do... ościennych gmin