Pokaż całość

Współczesny internet się skończył i nie różni się niczym od telewizji. Kiedyś mnóstwo było for i blogów entuzjastów wszelakich dziedzin, można było znaleźć wszystko.Dziś wyniki wyszukiwania zalewane są kilkoma olbrzymimi platformami, które wiedzą lepiej od internauty, czego on sam szuka XD Do tego treści niskiej jakości i zalew treści tworzonych przez AI. Teoria martwego internetu staje się coraz bardziej prawdopodobna.Mam nadzieję, że powstanie jakaś nowa sieć, zdecentralizowana, nie podległa nikomu