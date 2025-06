Czekam, aż wykopki będą wybielać nagrywającego, w końcu to zupełnie normalne zachowanie, że najpierw się kogoś spowalnia na lewym, a jak zaczyna wyprzedzać z prawej to daje w p---ę bez powodu ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ). Mam nadzieję, że nagrywającemu przywalają współwinę, tak o dla przykładu. Chciał coś udowodnić, a jedyne co udowodnił to, to że trafiło na siebie dwóch podobnych do siebie kierowców i oboje coś o------i. To Pokaż całość