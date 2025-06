Profesora Błażeja Kmieciaka przedstawiać nie trzeba — od lat aktywnie działa na rzecz ochrony praw pacjentów oraz ich bliskich w placówkach medycznych. Przez pewien czas pełnił funkcję rzecznika praw pacjenta w szpitalach psychiatrycznych, gdzie wspierał chorych i dbał o przestrzeganie ich praw. Obecnie kontynuuje tę misję jako główny koordynator ds. zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pokaż całość

To by wychodziło na to, żew zasadzie nic nie zrobił i jeszcze