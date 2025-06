jeżeli ktoś myśli że kilkanaście milionów ludzi pójdzie pracować za pół darmo mieszkając w barakach to się grubo myli, skoro nie będzie własnych obywateli za te kilkanaście lat na ulicach, to obcy przejmą policję, urzędy, przejmą nieruchomości a Polak z czym zostanie? Z pracą do 80siątki na Hindusa i Mokabe który będzie się zapładniał na poziomie 6.0 a ty pracuj na ich 800+, nie wiem skąd w politykach przekonanie że migracja wszystko Pokaż całość