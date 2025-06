Do Sejmu wpłynęła właśnie inicjatywa wprowadzenia takiego podatku dla właścicieli kilku mieszkań. Gdyby weszła w życie, za przeciętne mieszkanie trzeba by zapłacić ok. 10 tys. zł rocznie. Bartosz Turek, ekspert rynku nieruchomości mówi wprost: dla wielu Polaków taka opłata byłaby nie do udźwignięcia