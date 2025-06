To powiedźcie tym co są odpowiedzialni za te wysokie krawężniki na drogach - jedzie samochód uprzywilejowany i człowiek w jaki sposób ma wjechać na 30-40 cm krawężnik nie rozpie***** samochodu? Dlatego SUVy i crossovery wygrywają bo nie ma problemu w mieście by wjechać czy zjechać z tych dziwnych krawężników.