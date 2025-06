Czy te 15 lat jakie dzielą nas do 2040 to nie jest w przybliżeniu średni czas eksploatacji kotła gazowego? W sensie czy 2040 to i tak nie byłby już czas na wymianę obecnie montowanych kotłów na nowe?

Dodam jeszcze, że nie twierdzę, że to super pomysł, ale to nie będzie tak że będziemy gruzować nowy sprzęt stan igła.