Przecież to dlatego, że po uderzeniu asteroidy wysterelizowalo gady, które rządziły wówczas i inne naziemne. Gryzonie mogły się od tego czasu swobodnie rozwijać bez większych zagrozen. Gdyby nie to zdarzenie prawdopodobnie na ziemi nie byłoby ludzi a ewolucja gadów by nadal postępowała. Pytanie do jakiego poziomu. Tak ssaki wypełniły okienko po gadach.