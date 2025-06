Ja jestem i tak w dobrej sytuacji, bo dostałem 400zł podwyżki inflacyjnej, ale co z tego, skoro:

-czynsz z 550 na 680

-kebab pod robotą z 25 na 32

-hotdog w żabce już 7zł kosztuje XD

-jabłka za 5zł kg to już normalna cena

-masło to luksus Pokaż całość