KRAKÓW: właśnie dowiedziałem się że 70 arowa działka w mojej okolicy na której stoi budynek spółdzielni powstały w PRL

na gruncie miasta, po 50 latach ODNALAZŁ SIĘ WŁAŚCICIEL :)



HAHAHA jak wartość skoczyła 100krotnie z powodu wybudowania tramwaju, trasy wylotowej to CYK wyskoczył rzymiański właściciel z kapelusza

skąd my to znamy

teraz rzymiański właściciel wszystko wyburzy, postawi swoje i będzie brał ojro za wynajem od polaczków