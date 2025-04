Rozważałem przeniesienie sie do takiego miasta (pracuje zdalnie), ale po tym jak znajomi musieli przeprowadzic sie nie ma z dnia na dzien do wojewodzkiego, bo korpo wprowadzilo hybryde (glownie po to, aby zredukowac liczbe pracownikow), to juz nie jestyem taki chetny... Chod tanie mieszkania w dobrym, PRLowskim planowaniu osiedli kusza ;)