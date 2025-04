Kobiety i tak obwinia za to facetow, nam nawet nie wolno nie chciec byc z kobieta jak mamy cos do zaoferowania bo jestesmy stabilni finansowo, szczesliwi, robimy co chcemy ( jak do tego nie mamy dlugow, kredytow, a mamy oszczednosci wieksze niz pol roczna krajowa to juz dopiero gartia)a jak wiadomo facet nie moze byc szczesliwy i byc sam bo przeciez moglby uszczesliwiac jakas p0lke... Standardow i wymagan tez nie mozemy miec Pokaż całość