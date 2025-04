Skończcie głosować na PO-Pis z przystawkami. Żaden Szymuś Kotłownia i inne, bo to właśnie dzięki niemu, ten rak zwany PSL ciągle żeruje na naszym państwie. Teraz doprowadzą do kolejnego wywalenia cen nieruchomości w kosmos. Oczywiście to też nie tak, że "car dobry a bojarzy źli". Tusk doskonale wie o tym i na to im pozwala wiedząc, że to oni mają zebrać czarny PR zamiast niego.