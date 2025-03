No widać że jest kiepsko. I co rządzący planują zrobić z tą sytuacją?

Pochodzę z jednego z miasteczek z tej listy. Z każdym kolejnym przyjazdem do domu widzę, że jest tylko gorzej. Nawet szpitale zamykają, bo za mało ludzi i się nie opłaca trzymać. No to z pewnością zachęci młodych do pozostania.

W mieście jak w memie, dwóch januszow, urząd i policja ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )

