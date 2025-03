Jak teraz dadzą związki partnerskie to czym PO kupi głosy sojowej lewicy w następnych wyborach? W tych związkach nie chodzi o to by je wprowadzić, ale by o nich mówić gdy to korzystne, a z drugiej strony jak idą wybory to prawaki nimi straszą, że po zalegalizowanych związkach geje będą chcieli adoptować dzieci, w ten sposób wszyscy na tym zyskują.