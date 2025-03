Oni chcą nas zabić bo do tego prowadzi niszczenie przemysłu ciężkiego w preludium wojny. Jak dla mnie to na tych wszystkich komisarzy są sterty taśm jak robią obrzydliwe rzeczy i chodzą na pasku kogo popadnie.



To na wykopie 15 lat temu wiedzieliśmy że będzie zmiana globalnego ladu, a oni niby nie? Doskonale wiedzieli i już wtedy zaczeli podkopywać. Naprawdę na tle tych wariatów polskie rządy (i ten i poprzedni) wypadają dobrze. Sęk Pokaż całość