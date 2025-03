Pare razy słyszałem, że zyski banków są źle oceniane bo to nie są zwykłe firmy i trzeba patrzec na to inaczej.



Domyslam się, że różnica jest taka, że produktem banku są pieniądze, a nie jogurty, więc ich produkt też podlega inflacji, więc część zysku jest pokryciem strat na produkcie.



Więc jak bank pożyczy mi 10k na 10lat po czym mam oddac 30k, a w tym czasie inflacja była 100% to bank zyska Pokaż całość