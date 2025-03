Ciekawsze jest to że Banki potrafią sami bez zgody sprawdzać BIK. Miałem tak z PKO...nigdy nie miałem z nimi nic wspólnego, jedynie byłem upoważniony do konta mamy i z tego powodu byłem w tym banku ze 3 razy kilka lat wcześniej. Pewnego dnia dzwonią do mnie z propozycją kredytu bo mam stały dochód...renta xD Idioci nawet nie sprawdzili na kogo przychodzi renta. Za jakiś czas wziąłem sobie ten raport BIK z ciekawości, Pokaż całość