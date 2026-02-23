Izba lekarska uważa, że anestezjolog to NIE zawód deficytowy xD
Media biją na alarm, że dramatycznie brakuje anestezjologów (powiązane). Tymczasem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej sprzeciwia się wpisaniu anestezjologii na listę zawodów deficytowych. Wpis taki skróciłby drogę do nostryfikacji uprawnień anestezjologom spoza UEtomasztomasz1234
@bolidupsko: Zobacz ilu lekarzy jest w sejmie. Mają nadreprezentację, czytaj, silne bogate lobby korumpuje polityków.
Podsumowjąc, leczą nas ludzie dla których ich własny portfel jest
@albin_kolano: Wolę model za godzinę niż lekarza za rok.