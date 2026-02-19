Wietnam: wszystkie reklamy można pominąć po 5 sekundach
Począwszy od 15 lutego, Wietnam wprowadził prawo zmuszające platformy społecznościowe, takie jak YouTube, do ustawienia maksymalnego czasu oczekiwania 5 sekund na pominięcie reklam.matixrr
Komentarze (66)
na kompie ff+ublock
na telu też ff+ublock i revanced (tam chyba jeszcze inne apki sie pojawiają teraz)
na tv
@anomaly_: oo da sie już? to dobrze, na szczęście nigdy nie skalałem się tym systemem, ale mój brat ma traume cały czas ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@mkarweta: znam, rozumiem i fajna sprawa, ale ja akurat nie potrzebuje;)
Komentarz usunięty przez autora
- https://www.firefox.com/pl/
- https://sponsor.ajay.app/
- https://ublockorigin.com/
a na telefonie:
- https://vanced.to/revanced-youtube-extended
Niepotrzebny root (który na nowych systemach został