Jak zwykle okazuje się że urzędy jedyne co umieją to utrudniać życie zwykłym obywatelom - jak przychodzi co do czego to nagle urzędy staja się bezsilne i jedyne co umieją to ściągać pieniądze od uczciwych obywateli.



Podpowiem że wszystkie dane milionów obywateli państwo samo z siebie publikuje publicznie chociażby w księgach wieczystych, z których bez problemu można ściągnąć czyjeś dane typu PESEL, imiona rodziców itp..