Przecież w tej pracy nie da się tego całkowicie uniknąć. Trafiają się pacjenci z chorobami psychicznymi, demencją, alzheimerem, ćpuny i pijusy wymagające pomocy i co na to poradzisz? Inny problem to zamykanie izb wytrzeźwień i przywożenie każdego moczymordę na SOR, co niepotrzebnie naraża personel i innych pacjentów na agresję. No ale oszczędności, izba to relikt PRL.