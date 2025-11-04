Wrocław afera z WBO - 330 staruszków 91+ głosuje jednego dnia na dwa projekty
W dniu 20 października głosy osób w wieku 91-100 lat były oddawane regularnie co kilka minut przez cały dzień, z przerwami i powrotami do aktywności na dwa projekty. Plus akurat system potwierdzeń sms nie działał. Sprawa zamiatana pod dywan.Symmachus
- #
- #
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Komentarze (42)
najlepsze
Jak zamiatana, skoro dopiero rada osiedla publicznie to zglosila? Urzednicy z miasta sie wypowiedzieli? Zbagatelizowali?
Zlikwidować wbo, zmniejszyć podatki, zwolnić urzędników przy tym zatrudnionych, a reszcie przypomnieć jakie
@uirapuru: pomysl jest dobry idiotyzmem jest ze nie moznanglosowac przeciwko i jakiś miejski aktywista kretyn zgłosi projekt z d--y to nie ma jakntego zablokować bo nie wiesz ile jest głosów na tak
Ludzie, którzy w Sosnowcu chcieli zagłosować w Budżecie Obywatelskim, to nie mogli, bo okazało się, że już głosowali.
Btw. wyraźnie zaznaczam "jeśli" bo na razie to tylkoz arzuty.
@slawek887: jak to można zrobić? Serio pytam, w jaki sposób można forsować projekty?
I standardowo - dla kolegi pytam :)
A druga sprawa jest taka, że przecież sprawca jest do namierzenia w sekundę, a żeby nie beknąć za kradzież peseli, to tego kto mu je dostarczył pewnie wskaże raz i dwa.
Inną wadą budżetów obywatelskich jest brak możliwości głosowania przeciwko jakiemuś projektowi, np. przegłosowanemu przez ludzi w żaden sposób nie związanych z jakimś miejscem. Zostaje zbieranie podpisów i pisanie petycji po fakcie,