Po prostu mieszkania są za tanie i mamy za mało parytetów. Wtedy przyjdą lepsze zmiany.

W moim najlepszym okresie bycia dwudziestolatkiem nie mogłem się wynieść, bo musiałem służbę zdrowia zastępować własnemu ojcu. A jak już nie muszę to mnie na to nie stać. No ale za to mnie postraszą bykowym za brak dzieci. Nic tylko się rozmnażać