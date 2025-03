Nie mogę na to patrzeć. Dziecko szarpie się, krzyczy, woła o pomoc, przekonane, że dzieje mu się krzywda, a dorośli, w towarzystwie policji, jedynie przyglądają się sytuacji. Nie znam kontekstu, nie wiem, kto ma rację w tym sporze, ale to, co widzę, to dziecko siłą zabierane z miejsca, które uważa za bezpieczne. Takie siłowe sytuacje nigdy nie powinny się zdarzać – to nie ma nic wspólnego z troską o dobro dziecka.