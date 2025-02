No i jak najbardziej zasadna skarga. To nie spadek prędkości ładowania o kilka procent, ale prawie o 1/3. Dane deklarowane przez producenta i tak większość utożsamia z laboratorium i badaniach w specyficznych warunkach kontrolowanych przy nieznanych parametrach. W praktyce to wygląda inaczej i każdy jest tego świadomy. Ale jak jedna aktualizacja oprogramowania powoduje 30% spadek jakiegoś parametru to już naprawdę działanie na szkodę klienta.