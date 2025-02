To chyba logiczne, że trzeba zebrać podatki po to, żeby rząd/ unia miały z czego rozdawać dopłaty zasłużonym obywatelom, popierającym zielony ład a przy okazji, żeby ceny takich pomp ciepła znowu skoczyły o 500% i żeby zarobił ten kto ma zarobić. A to, że biedacy będą siedzieć w kurtkach w domu albo, że się kilka mieszkań spali bo ktoś się świeczkami dogrzewał, no to trudno. Rewolucja wymaga ofiar.

