Ktoś powinien w końcu wziąć się za osobnika @ Wredot To człowiek, który wszystko zakopuje jak leci, zakopuje nawet wykopalisko o tym, że zakwitły kwiaty. Nie czyta, nie interesuje się niczym, po sekundzie od dodania już zakopuje. Co taki ktoś wnosi do serwisu, gdy sam nic nie prezentuje, nic nie tworzy, nie ma żadnego kontentu, a wszystko zakopuje. @ wykop