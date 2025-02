Grozi, a odsiedzą to przepaść. Państwowe, czyli niczyje. Praktycznie nikt tego nie pilnuje, co chyba widać po skali strat. Swoją drogą ciekawych policjantów ma te państwo. Wczoraj jeden zaszlachtował księdza, drugi strzela z granatnika na komendzie, trzeci z aktami terroru na kolei... A to przecież tylko nieliczne co wypływa do opinii publicznej.