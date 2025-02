Niebywało jest to jak ona w tej sprawie jest w punkt - rzadko się zdarza, że ktoś mówi dokładnie to co społeczność w tym temacie.



I abstrahując od tego to jest chyba taki cykl życia jakiejś myśli w polityce. Istnieje stanowisko, którego nie ma w mainstreamie. Zaczyna je reprezentować jakiś polityk czy cale ugrupowanie. Stanowisko zostaje przez innych sklasyfikowane jako powiązane z danymi środowiskiem politycznym, więc z definicji należy je dyskredytować, ponieważ Pokaż całość