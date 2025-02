Ludzie sami napędzają Microsoftowi monopol, bo jedyna alternatywa jaką uznają to produkty od apple. Linux to już nie to samo co np w 2010 roku, czyli jakaś nieużytkowalna zabawka dla geeków. Sam obecnie korzystam z dystrybcuji Nobara, wcześniej miałem KDE Neon. Nobara świetnie się sprawdza np do gier, których np Windows 11 nie chce uruchomić nawet z patchami