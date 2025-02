Nie rozumiem tej mody na wyburzanie galerii handlowych. Stawiają po 5 galerii w miastach a potem wyburzają stare zamiast postawić np. 2 i je modernizować. Wkurza mnie też to że często jest mała różnorodność lokali. Większość to ubrania i buty ewentualnie gastronomia. Sklepów czy miejsc dla osób o różnych zainteresowaniach jest bardzo mało w porównaniu do zachodu gdzie znalezienie ciekawych unikatowych miejsc nie jest niczym trudnym.