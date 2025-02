Ale nie da się wyeliminować całkowicie papieru. I Twój pomysł jest głupi. Na prostym przykładzie. Emeryt nie ma nawet internetu. A jako operator musisz mu wysłać fakturę do zapłaty, papierowo z emerytem będzie się komunikować też bank. A sam emeryt jak kupi coś i chce reklamować, to zgłosi to papierowo.

Pokaż całość

Ale to wystarczy nadal utrzymać to co istnieje - zachęty do efaktur w formie rabatów, a ostatnie niedobitki papierowe dostają druki. I twierdzisz